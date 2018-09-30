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مفاجأة كبيرة في قائمة ريال مدريد لمواجهة تسيسكا موسكو

الرياضة

مفاجأة كبيرة في قائمة ريال مدريد لمواجهة تسيسكا موسكو
Gettyimages.ru David S. Bustamante
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أعلن المدير الفني لريال مدريد جولين لوبيتيجي، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة تسيسكا موسكو، الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب عن القائمة بشكل مفاجئ قائد الملكي سيرجيو راموس، بالإضافة إلى اللاعبين المصابين إيسكو، والويلزي غاريث بيل، والبرازيلي مارسيلو، بينما عاد أودريوزولا بعد الغياب عن آخر مباراتين.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

في حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، كاسيا.

في خط الدفاع: كارفخال، فاييخو، فاران، ناتشو، أودريوزولا، ريجيلون.

في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي، يورينتي، أسينسيو، سيبايوس.

في خط الهجوم: ماريانو دياز، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.

ونشر الموقع الرسمي للميرينغي بعض الصور للاعبي الفريق أثناء سفرهم اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو.

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المصدر: وكالات

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