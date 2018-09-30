شاهد.. خطأ كوميدي من حارس شتوتغارت يكلفه هدفا

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لخطأ فادح لحارس شتوتغارت الألماني رون روبرت زيلر أثناء مباراة فريقه مع ضيفه فيردر بريمن أمس في الجولة الـ6 من البوندسليغا.

وعند الدقيقة 68 من عمر اللقاء، حين كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف وحيد، مرر المدافع بورنا سوسا كرة خفيفة للحارس زيلر من علامة التماس، ولكن الأخير تعامل برعونة وبطريقة غاية في الغرابة وعجز عن السيطرة على الكرة، لا بل وساعدها في هز شباكه.

O gol contra do Stuttgart. 😂😂😂 pic.twitter.com/VHnw5NIDmu — Abner Faustino (@AbnerFaustino) September 29, 2018

إقرأ المزيد

ولحسن حظ زيلر أن فريقه استطاع تسجيل الهدف الثاني عن طريق غونزالو كاسترو في الدقيقة 75، ليخرج شتوتغارت منتصرا.

وهذا الفوز هو الأول لشتوتغارت هذا الموسم مقابل تعادلين و3 خسارات ويقبع في المركز الـ16 بـ5 نقاط، فيما تجرع فيردر بريمن الخسارة الأولى بعد تعادلين و3 انتصارات وتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: eurosport.ru