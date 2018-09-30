بولونيا يقلب تأخره إلى انتصار على أودينيزي في "الكالتشيو"

قلب بولونيا تأخره بهدف أمام ضيفه أودينيزي إلى الفوز 2-1، اليوم الأحد، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم أودينيزي بهدف عن طريق إيناسيو بوسيتو في (د.32) ولكن بعد عشر دقائق فقط أدرك فيديريكو سانتاندير التعادل لبولونيا.

وقبل ثمان دقائق من نهاية المباراة تكفل ريكاردو أورسوليني بتسجيل هدف الفوز لبولونيا.

الفوز رفع رصيد بولونيا إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر، وظل أودينيزي في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

واستعاد فيورنتينا نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب فوزه الثمين 2-0، على ضيفه أتالانتا.

وافتتح جوردان فيريتو، التسجيل لفيورنتينا في (د.63 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف كريستيانو بيراجي الهدف الثاني في (90+4).

وارتفع رصيد فيورنتينا إلى 13 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي لقاءات المرحلة، في حين تجمد رصيد أتالانتا عند 6 نقاط في المركز السابع عشر.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم، عن فوز جنوى على مضيفه فروسينوني بالنتيجة ذاتها، وتورينو على مضيفه كييفو 1-0.

المصدر: وكالات