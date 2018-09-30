أنجي يلحق بزينيت خسارته الأولى في الدوري الروسي

تلقى زينيت سان بطرسبورغ خسارته الأولى في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم عقب خسارته أمام مضيفه أنجي 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

افتتح زينت باب التسجيل في الدقيقة 47 عن طريق نجمه الجديد الإيطالي كلاوديو ماركيزيو، وعادل لأنجي الفنزويلي آندريس بونسي في الدقيقة 71، قبل أن يتلقى أصحاب الأرض ضربة موجعة بطرد دميتري بيلوروكوف قبل ربع ساعة من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وعلى الرغم من النقص العددي، استطاع أصحاب الأرض تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83 عن طريق الأوكراني فلاديسلاف كوليك من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

ورغم الخسارة، لا يزال زينيت متصدرا للدوري الروسي بـ22 نقطة، فيما رفع أنجي رصيده إلى 9 نقاط في المركز 13 على سلم الترتيب.

وفي مباراة ثانية اليوم، أكرم كراسنودار ضيفه دينامو القادم من العاصمة موسكو بثلاثة أهداف نظيفة.

المصدر: RT