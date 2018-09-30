إقالة مورينيو من تدريب الشياطين الحمر تلوح في الأفق

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، عن توقعات بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، قريبا.

ووفقا لصحيفة "The Sun" البريطانية، فإن موظفي مانشستر يونايتد يتحدثون بشكل علني عن إمكانية إقالة البرتغالي في أقرب وقت ممكن.

Jose Mourinho makes unbelievable claim about Manchester United squad https://t.co/uzhtCVqCHNpic.twitter.com/mBx289qtPd — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 30, 2018

وأشارت الصحيفة إلى أن الموظفين داخل أسوار أولد ترافورد، يعتقدون أن الخسارة الأخيرة أمس أمام وست هام يونايتد في البريميرليغ، قد تقرب مورينيو من الرحيل عن مسرح الأحلام.

Man Utd players believe Jose Mourinho will be SACKED this week https://t.co/HrYczQtl62pic.twitter.com/SZuOlpR1XD — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 30, 2018

وأكدت أن مورينيو ربما لن يكون مدربا لمانشستر يونايتد، عندما يستضيف الفريق خصمه يوفنتوس، في دوري أبطال أوروبا، أواخر الشهر القادم.

Man Utd hold 'initial conversations' with manager to replace Jose Mourinho https://t.co/iaSlwsvXn6pic.twitter.com/roW6dyGSgi — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 30, 2018

إقرأ المزيد

وتلقى مانشستر يونايتد، الهزيمة الثالثة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، أمس السبت، على يد وست هام، بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة.

المصدر: وكالات





