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إقالة مورينيو من تدريب الشياطين الحمر تلوح في الأفق

الرياضة

إقالة مورينيو من تدريب الشياطين الحمر تلوح في الأفق
Reuters MATTHEW CHILDS
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، عن توقعات بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، قريبا.

ووفقا لصحيفة "The Sun" البريطانية، فإن موظفي مانشستر يونايتد يتحدثون بشكل علني عن إمكانية إقالة البرتغالي في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموظفين داخل أسوار أولد ترافورد، يعتقدون أن الخسارة الأخيرة أمس أمام وست هام يونايتد في البريميرليغ، قد تقرب مورينيو من الرحيل عن مسرح الأحلام.

وأكدت أن مورينيو ربما لن يكون مدربا لمانشستر يونايتد، عندما يستضيف الفريق خصمه يوفنتوس، في دوري أبطال أوروبا، أواخر الشهر القادم.

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وتلقى مانشستر يونايتد، الهزيمة الثالثة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، أمس السبت، على يد وست هام، بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة.

المصدر: وكالات


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