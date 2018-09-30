القيادة الرياضية السورية تحتفي ببطلة العالم الروسية ناوموفا

احتفى الاتحاد الرياضي السوري العام، ببطلة العالم للقوة البدنية الروسية ماريانا ناوموفا عقب مشاركتها في بطولة سوريا للقوة البدنية للسيدات التي أقيمت في دمشق.

وتألقت الروسية ناوموفا التي تبلغ من العمر (19 عاما) ووزنها 84 كغ في البطولة التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي بصالة الفيحاء في دمشق بمشاركة 30 لاعبة، من خلال تنفيذها لرفعات الصدر فرفعت في المحاولة الأولى 95 كغ و100 كغ بنجاح وسط تشجيع جمهور اللعبة وعشاقها.

وتحمل ناوموفا لقب بطلة العالم في رفع الأثقال 4 مرات، وهي حائزة على لقب أقوى فتاة في العالم، كما حملت شعلة دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي عام 2014 ولها نشاطات اجتماعية عديدة في روسيا من خلال إقامتها ورشات عمل في مدارس ومؤسسات الأطفال، من أجل نشر ثقافة الرياضة والتعريف بأهميتها للصحة والحياة.

RT

RT

المصدر: RT





