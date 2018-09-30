بوتاس يمنح هاميلتون الفوز في جائزة روسيا الكبرى

أحرز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس المركز الأول في سباق جائزة روسيا الكبرى المرحلة الـ16 من بطولة العالم للفورمولا1، محققا فوزه الثامن لهذا الموسم.

وحافظ بوتاس الذي انطلق من المركز الأول أمام زميله، على أفضليته خلال السباق، قبل أن يطلب منه الفريق السماح له بتجاوزه.

وأنهى هاميلتون السباق في المركز الأول، موسعا الفارق في صدارة الترتيب العام مع سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي حل ثالثا على حلبة سوتشي، إلى 50 نقطة.

A crucial move by @LewisHamilton to get past Sebastian Vettel and allow Mercedes to take control of the #RussianGP 🇷🇺



Several laps later, he's 50 points clear of his title rival 🏁#F1pic.twitter.com/AKlsCXCACc — Formula 1 (@F1) September 30, 2018

وحقق هاميلتون الفوز الـ70 له في سباقات الفئة الأولى، والثالث تواليا والخامس في آخر 6 سباقات، ما أتاح له خلق فارق كبير بالنقاط مع فيتل في الترتيب العام قبل 5 سباقات على نهاية الموسم.

وأتى فوز هاميلتون على حلبة مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأحمر، وتحت أنظار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما أفسح له بوتاس المجال لتجاوزه في اللفة الـ 25 (من أصل 53).

المصر: أ ف ب