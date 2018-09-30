إصابة جديدة تثير ذعر ريال مدريد

كشف مدرب نادي ريال مدريد الإسباني جولن لوبيتيغي أن الويلزي غاريث بيل، تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة أتلتيكو مدريد أمس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستبدل بيل بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة التي استضافها الريال على ملعبه سانتياغو برنابيو وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال لوبيتيغي بعد المباراة: "غاريث شعر بعدم الراحة في فخذه (...) وخرج كتدبير احترازي وسنرى غدا (الأحد) ما هي طبيعة الإصابة".

ويعاني ريال من غياب لاعبين أساسيين اثنين في صفوفه هما الإسباني إيسكو الذي خضع لعملية استئصال الزائدة الدودية، والبرازيلي مارسيلو المصاب في ربلة الساق، وسيشكل غياب بيل في حال تأكيده مشكلة كبيرة للمدرب لوبيتيغي.

وقال لوبيتيغي إن الإصابات في صفوف لاعبيه "تشغل بالنا، نعم، علي البحث عن حلول لكن لدي ثقة كاملة باللاعبين، وهناك من يمكن أن يحل مكانهم".

ويحل ريال ضيفا على تسيسكا موسكو الروسي الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لدوري الأبطال، المسابقة التي أحرز النادي الملكي لقبها في المواسم الثلاثة الأخيرة.

المصدر: أ ف ب