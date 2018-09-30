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تشيك يغيب عن عرين أرسنال الإنجليزي بسبب الإصابة

الرياضة

تشيك يغيب عن عرين أرسنال الإنجليزي بسبب الإصابة
Gettyimages.ru Laurence Griffiths
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سيغيب الحارس التشيكي بيتر تشيك عن فريقه أرسنال الإنجليزي لفترة قد تصل إلى "أسبوعين أو ثلاثة" بعد إصابته أمس خلال فوز فريقه على واتفورد 2-0 ضمن الجولة السابعة من البريميرليغ.

وقال المدير الفني لأرسنال الإسباني أوناي ايمري: "أعتقد أنها عضلات باطن الركبة. قد يغيب لأسبوعين أو ثلاثة وآمل في ألا يكون أكثر منذ ذلك" موضحا أن حارسه سيخضع للفحوص الطبية الأحد.

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وخرج تشيك البالغ 36 عاما وهو يعرج قبل الاستراحة تاركا مكانه للحارس الألماني بيرند لينو القادم من باير ليفركوزن الذي قدم أداء لافتا بعد دخوله.

وحقق أرسنال فوزه الخامس تواليا بعد بداية بطيئة، ما رفعه إلى المركز الخامس بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي وليفربول المتصدرين.

المصدر: أ ف ب

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