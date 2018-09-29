ماروتا يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في يوفنتوس

أعلن جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة، التخلي عن منصبه في 25 أكتوبر المقبل مستبعدا الترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي.

وقال ماروتا (61 عاما) بعد فوز يوفنتوس على ضيفه نابولي 3-1 السبت وتحليقه في صدارة الدوري: "لقد كانت ثماني سنوات رائعة، سيبقى يوفنتوس دوما في قلبي. النهاية الطبيعية للعقد ستكون في 25 أكتوبر ولن يحصل تجديد".

وتابع لشبكة "سكاي" قبل أن يؤكد النادي رسميا الخبر: "أريد الإعلان عن ذلك لأن اسمي لن يكون مذكورا في لائحة المرشحين لمنصب المدير التي ستصدر الاثنين. أعتقد أنه من الصواب أن أعلن هذا الخبر قبل أن يحاول أحدهم اختلاق رواية مختلفة".

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وكان ماروتا أحد رموز نهضة يوفنتوس في العقد الحالي الذي شهد مطلع الموسم ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

وأضاف ماروتا الذي ذكر أنه سيبقى مديرا للقطاع الرياضي: "بشكل قاطع يمكنني استبعاد احتمالية الترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. لا تهمني هذه التجربة.. سنشرح المزيد من التفاصيل في وقت لاحق لكن هذا ما شعرت بالحاجة لتأكيده الآن. إنها لحظة عاطفية".

المصدر: أ ف ب