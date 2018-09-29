الريال وأتلتيكو يفشلان في استغلال تعثر برشلونة في " الليغا"

فشل فريقا ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد في الإنفراد بصدارة الدوري الإسباني، بعدما تعادلا سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ديربي مدريد في الجولة السابعة من الدوري.

ولم يتمكن كلا الفريقين من استغلال تعثر برشلونة أمام أتلتيك بلباو واكتفيا بالحصول على نقطة واحدة.

ورفع الريال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة، في المقابل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع.

ويستعد الريال لمواجهة تسيسكا موسكو الروسي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، فيما يواجه أتلتيكو مدريد فريق كلوب بروج البلجيكي يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بذات البطولة.

المصدر: وكالات