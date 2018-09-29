بالفيديو.. جمهور إشبيلية ينجو من "كارثة"

أصيب بعض المشجعين لنادي إشبيلية بجروح جراء انهيار حاجز حديدي في ملعب إيبورا الذي كان يحتضن مباراة إيبارلتي انتهت بنتيجة 3-1 للضيوف، السبت، ضمن الجولة السابعة في الدوري الإسباني.

ووقع الحادث في (د.59)، بعد أن سجل إيفر بانيجا، الهدف الثاني لإشبيلية من ركلة جزاء، ليتوجه مع زملائه للاحتفال بالهدف مع الجماهير، في الوقت الذي سقط فيه الحاجز الحديدي بالمدرجات، ليتسبب ذلك في سقوط عدد منهم على الأرض.

وتم نقل شخصين، رجل وسيدة، على محفة وسط تصفيقات جماهير أصحاب الأرض.

وأوقفت المباراة لمدة 6 دقائق، حتى تعود الأمور لطبيعتها، ويتم إسعاف المصابين، قبل أن تستأنف من جديد.

المصدر: EFE