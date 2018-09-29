يوفنتوس يقلب الطاولة على نابولي ويحافظ على الصدارة

قلب يوفنتوس تأخره بهدف أمام ضيفه نابولي إلى فوز 3-1، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم نابولي بهدف سجله درايس ميرتينز في (د.10)، وتعادل يوفنتوس بهدف سجله ماريو ماندوزكيتش في (د.26) ، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في (د.49)، قبل أن يسجل ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث في (د.76).

وبهذا الفوز الثمين، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 21 نقطة محافظا على المركز الأول بالعلامة الكاملة، ومتفوقا عن صاحب المركز الثاني، نابولي، الذي تجمد رصيده عند النقطة 15.

المصدر: RT