نيمار يقود سان جيرمان لفوز ثامن في الدوري الفرنسي (فيديو)

تابع باريس سان جيرمان حصد العلامة الكاملة في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، وتغلب على مضيفه نيس بثلاثية نظيفة، في الجولة الثامنة من المسابقة اليوم السبت.

وسجل البرازيلي نيمار دا سيلفا هدف سان جيرمان الأول في الدقيقة 22، ثم أضاف كريستوفر نكونكو الهدف الثاني في الدقيقة 46، قبل أن يعود نيمار ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الأخيرة.

FULL TIME: @neymarjr bags a brace, @c_nk97 adds a goal of his own as PSG stay perfect on the @Ligue1_ENG season with a 3-0 win at Nice!! #OGCNPSGpic.twitter.com/5PPpWt04z3 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 29, 2018

ولعب نيس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 عقب طرد لاعبه ويلان سيبريان.

وفاز سان جيرمان للمرة الثامنة على التوالي، ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد نيس عند 10 نقاط في المركز الـ11 على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات