"كاف" يعيد النظر في استضافة الكاميرون لكأس إفريقيا 2019 والمغرب الأوفر حظا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وجود تأخر كبير على مستوى البنى التحتية في الاستعدادات الكاميرونية لكأس أمم إفريقيا 2019، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن الاستضافة سيصدر في نوفمبر.

وجاء الإعلان عن ذلك في بيان نشره الموقع الإلكتروني لـ"الكاف" فجر السبت، بعد اجتماع للجنة التنفيذية يومي الخميس والجمعة، يسبق اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية الذي سيعقد غدا الأحد في شرم الشيخ.

وأشارت اللجنة إلى أنها اطلعت على تقرير للجنة المكلفة بمتابعة التحضيرات الكاميرونية، أظهر "تأخرا كبيرا في إنجاز البنى التحتية".

وأكد البيان أن "القرار النهائي سيصدر في نهاية نوفمبر"، بعد زيارة "أخيرة" سيؤديها وفد من الاتحاد ومن شركة الاستشارات والتدقيق رولاند بيرغر (مقرها مدينة ميونيخ الألمانية)، موضحا أن لجنة مشتركة من الاتحادين القاري والدولي (فيفا) ستزور الكاميرون أيضا في أكتوبر "لدراسة المسائل الأمنية".

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون البطولة الصيف المقبل، إلا أن تصريحات العديد من مسؤولي الاتحاد القاري في الأشهر الماضية، لاسيما رئيسه أحمد أحمد، أتت متضاربة بشأن جاهزية البلاد لاسيما على مستوى البنى التحتية، علما أن النسخة المقبلة ستشهد مشاركة 24 منتخبا بدلا من 16 كما في نسخة 2017 في الغابون.

وأحرزت الكاميرون لقب البطولة في 2017، بفوزها في النهائي على المنتخب المصري 2-1.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت الجمعة، قال أحمد "في أغسطس الماضي، قامت لجنة فنية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وشركة تدقيق بتمضية أيام عدة في الكاميرون في زيارة تقييمية".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لن يدلي بأي تصريح حول القرار (بشأن إبقاء البطولة في الكاميرون أو نقلها إلى بلد آخر) قبل الانتخابات الرئاسية الكاميرونية في السابع من أكتوبر".

وتردد في التقارير الصحافية خلال الأشهر الماضية، أن المغرب سيكون الأوفر حظا لاستضافة البطولة في حال سحبها من الكاميرون، علما أن المملكة كان من المقرر أن تستضيف نسخة 2015، قبل أن تعتذر عن ذلك في ظل مخاوف من انتشار فيروس "إيبولا".

المصدر: أ ف ب