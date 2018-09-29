مانشستر سيتي ينتزع الصدارة "مؤقتا" وأرسنال يواصل التألق

صعد مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "مؤقتا"، بعدما تغلب على برايتون آند هوف ألبيون 2-0، ضمن الجولة السابعة من الدوي الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".

وتقدم رحيم سترلينغ بهدف لسيتي في (د.29)، ثم أضاف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الهدف الثاني في (د.65).

وبهذا الفوز، رفع سيتي رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة "مؤقتا"، وتوقف رصيد برايتون عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفاز أرسنال على ضيفه واتفورد 2-0.

وتقدم أرسنال بهدف عكسي سجله كريغ كاثكارت لاعب واتفورد في (د.18 بالخطأ في مرماه)، وأضاف الألماني مسعود أوزيل الهدف الثاني في (د.20).

ورفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز السادس.

وفاز توتنهام على هدرسفيلد 2-0.

وتقدم هاري كين بهدف لتوتنهام في (د.25) ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في (د.35 من ضربة جزاء).

والفوز رفع رصيد توتنهام إلى 15 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد هدرسفيلد عند نقطتين ليبقى في المركز الأخير.

وفي باقي المباريات، فاز ليستر سيتي على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-0، وولفرهامبتون على ساوثهامبتون 2-0، وإيفرتون على فولهام 3-0.

المصدر: RT