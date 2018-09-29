برشلونة يواصل نزيف النقاط في الدوري الإسباني

واصل برشلونة إهدار النقاط بتعادله مع ضيفه أتلتيك بيلباو 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 41، وعادل لبرشلونة منير الحدادي في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

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وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الليغا، كما رفع بلباو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ14 على جدول الترتيب.

وبعد بداية مثالية لبرشلونة هذا الموسم بتحقيقه 4 انتصارات متتالية، تعثر البلوغرانا في الجولات الثلاث التالية فتعادل في اثنتين وخسر واحدة.

ويبدو الطريق ممهدا لريال مدريد لانتزاع الصدارة اليوم عندما يستضيف أتلتيكو مدريد في مواجهة مرتقبة في ديربي العاصمة الإسبانية.

المصدر: RT