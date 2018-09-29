روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو

أكمل روما مشوار استعادة الثقة بتغلبه على جاره لاتسيو 3-1 السبت في دربي العاصمة "ديلا كابيتالي"، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

أحرز كل من لورينزو بيليغريني في (د.45) والصربي أليكساندر كولاروف في (د.71) والأرجنتيني فيدريكو فازيو في (د.86) أهداف روما فيما سجل شيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد في (د.67).

وارتقى روما مؤقتا من المركز العاشر إلى الخامس، بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر والذي يستقبل نابولي الثاني في وقت لاحق في موقعة منتظره.

في المقابل، تجمدت سلسلة لاتسيو عند أربعة انتصارات متتالية (12 نقطة)، ليبقى فريق المدرب سيموني إنزاغي رابعا مؤقتا.

المصدر: وكالات