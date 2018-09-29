بوتاس أول المنطلقين في سباق جائزة روسيا الكبرى

أثبت فريق مرسيدس هيمنته على حلبة سوتشي بتحقيق سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الأول عند الانطلاق في التجارب الرسمية لجائزة روسيا الكبرى المرحلة 16 من بطولة العالم للفورمولا1.

وهي المرة الثانية هذا الموسم التي ينطلق بوتاس من المركز الأول، والسادسة في مسيرته، واستفاد من تعثر هاميلتون في لفتته الأخيرة خلال التجارب بسبب خطأ طفيف ارتكبه عند المنعطف السابع.

وكان بوتاس قد حقق على الحلبة الروسية العام الماضي، فوزه الأول في سباقات الفئة الأولى، ليمنح فريق مرسيدس فوزه الرابع في أربعة أعوام.

وفي تجارب السبت، تفوق بوتاس على هاميلتون بفارق 0,145 ثانية، و0,556 عن فيتل. وقال بوتاس بعد انتزاعه المركز الأول عند الانطلاق "أنا سعيد فعلا، إلا أنها الخطوة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع هذه".

أما فيتل الذي سيجد نفسه في سباق الغد خلف هاميلتون الذي يتفوق عليه بفارق 40 نقطة في ترتيب بطولة العالم، فأقر بأنه لم يقدم الأداء المتوقع اليوم، لاسيما في الأجزاء الأخيرة من الحلبة.

وقال الألماني بطل العالم أربع مرات، والذي يحاول حرمان البريطاني من إحراز لقبه الخامس: "أخطأت في الجزء الأخير (...) أعتقد أن ذلك حصل عند المنعطف الخامس عشر، وأضعت جزءا ونصفا أو جزأين من الثانية".

وأضاف: "كان من المهم أن أقترب قدر الإمكان وكان يجب أن أكون أقرب، إلا أنني لم أكن (قريبا) بما يكفي لتشكيل تهديد".

وقال السائق الألماني ممازحا، إنه ذكر بوتاس بما جرى عند الانطلاق العام الماضي، حين تمكن الفنلندي المنطلق من المركز الثالث، من تجاوز سيارتي فيراري (فيتل والفنلندي كيمي رايكونن)، معتبرا أن الأمر يمكن أن يتكرر هذه السنة أيضا.

وحل رايكونن الذي سينتقل في الموسم المقبل إلى فريق ساوبر ويحل بدلا منه في فيراري شارل لوكلير من موناكو، في المركز الرابع يوم السبت.

المصدر: أف ب



