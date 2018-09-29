أورال ينجز مهمته أمام أرسنال في الدوري الروسي (فيديو)

تغلب أورال على ضيفه أرسنال القادم من مدينة تولا 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الروسي لكرة القدم.

افتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق سيرغي تكاتشيوف في الدقيقة 27، وقلب أورال تأخره إلى فوز بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق أندريه بانيوكوف في الدقيقتين 63 و84 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع أورال رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد أرسنال عند 9 نقاط في المركز الـ11 على سلم ترتيب الدوري الروسي لكرة القدم.

وفي مباراة ثانية اليوم تغلب أوفا على ضيفه يينيسي بهدفين مقابل هدف.

المصدر: sportbox.ru