البيلاروسية سابالينكا تحرز لقب بطولة ووهان للتنس

تفوقت أرينا سابالينكا لاعبة بيلاروسيا على الإستونية أنيت كونتافيت بنتيجة 6-3 و6-3 في نهائي بطولة ووهان المفتوحة للتنس لتحرز لقبها الثاني هذا الموسم، اليوم السبت.

وسددت سابالينكا، التي أحرزت لقبها الأول في نيو هيفن الشهر الماضي، ضربات الإرسال بشكل رائع في أول مواجهة على الإطلاق أمام كونتافيت لتفوز في ساعة واحدة و12 دقيقة.

وستتقدم سابالينكا أربعة مراكز لتصل إلى المركز 16 عالميا وتتفوق على فينوس وليامز عند إعلان التصنيف الجديد للاعبات المحترفات يوم الاثنين.

.@SabalenkaA storms to take her first Premier 5 title at @wuhanopentennis!



The Belarusian will rise to No.16 on Monday after her banner week-->https://t.co/L8wuHmwY5Zpic.twitter.com/ldbCDSfNyc — WTA (@WTA) September 29, 2018

المصدر: رويترز