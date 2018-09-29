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البيلاروسية سابالينكا تحرز لقب بطولة ووهان للتنس

الرياضة

البيلاروسية سابالينكا تحرز لقب بطولة ووهان للتنس
Gettyimages.ru
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تفوقت أرينا سابالينكا لاعبة بيلاروسيا على الإستونية أنيت كونتافيت بنتيجة 6-3 و6-3 في نهائي بطولة ووهان المفتوحة للتنس لتحرز لقبها الثاني هذا الموسم، اليوم السبت.

وسددت سابالينكا، التي أحرزت لقبها الأول في نيو هيفن الشهر الماضي، ضربات الإرسال بشكل رائع في أول مواجهة على الإطلاق أمام كونتافيت لتفوز في ساعة واحدة و12 دقيقة.

وستتقدم سابالينكا أربعة مراكز لتصل إلى المركز 16 عالميا وتتفوق على فينوس وليامز عند إعلان التصنيف الجديد للاعبات المحترفات يوم الاثنين.

المصدر: رويترز

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