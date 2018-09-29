شاهد.. رونالدو يتحدث اللغة الروسية

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي باللغة الروسية في جزء من البث المباشر الذي أطلقه أمس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وقال رونالدو أثناء البث باللغة الروسية: "تصبحين على خير يا روسيا" ثم تابع باللغة الإنجليزية: "إنها البلد المحبب إلي"، قبل أن يعود ليتحدث الروسية بقوله: "دافاي دافاي" وتعني هيا هيا، ويستخدمها الروس كثيرا في حياتهم اليومية، وفي التشجيع أثناء المباريات.

وقام الموقع الرسمي لنادي زينيت الروسي في تويتر بتطبيق فيديو يجمع رونالدو بمشجعي النادي ويكرر النجم البرتغالي قوله بالروسية: هيا هيا.

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وعاش رونالدو علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك في الفترة بين 2010 و2015، ورغم أنهما شكلا ثنائيا رائعا على مدار 5 سنوات، لكن العلاقة بينهما انتهت بسبب مشاكل بين الحسناء الروسية ووالدة النجم البرتغالي.

يذكر أن رونالدو يرتبط منذ نوفمبر 2016، بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، البالغة 23 عاما، والتي أنجبت له في نوفمبر الماضي طفلتهما آلانا مارتينا.

المصدر: sport-express.ru