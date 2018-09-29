هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الأخيرة لسباق روسيا للفورمولا 1

تصدر البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة روسيا الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات وقطع خطوة نحو الانطلاق من الصدارة للمرة 80 في مسيرته.

وسجل هاميلون رقما قياسيا في حلبة سوتشي وبلغ دقيقة واحدة و33.067 ثانية بينما جاء زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، الفائز بالسباق العام الماضي في المركز الثاني.

واحتل الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري، الذي يتأخر بفارق 40 نقطة عن هاميلتون قبل آخر ستة سباقات، المركز الثالث في قائمة الأسرع بالتجارب الحرة الأخيرة لكن بفارق 0.6 ثانية عن الصدارة.

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وأثار فيراري علامات استفهام بعدما طلب من فيتل الخروج من التجارب الحرة قرب نهايتها وحدث الأمر ذاته مع زميله كيمي رايكونن الذي اكتفى بالحصول على المركز الرابع.

ولم يخسر مرسيدس أي سباق في حلبة سوتشي التي بدأت في الظهور في جدول سباقات بطولة العالم منذ 2014.

المصدر: رويترز