إصابات مؤثرة للريال قبل مواجهة أتلتيكو في ديربي مدريد

أكدت تقارير إعلامية غياب البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد، عن مباراة فريقه اليوم أمام الجار أتلتيكو في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن الجولة السابعة من الليغا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن مارسيلو سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين، وبالتالي لن يتمكن من اللعب أمام أتلتيكو في الديربي، وأمام تسيسكا موسكو الروسي في دوري الأبطال.

Marcelo, K.O. dos semanas, se pierde el derbi ante el Atlético https://t.co/qdyj88p0uspic.twitter.com/QhL7JeEJ5Q — MARCA (@marca) September 28, 2018

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وتعرض مارسيلو لإصابة في ساقه اليمنى خلال المباراة الأخيرة للنادي الملكي أمام إشبيلية الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الأندلسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وبذلك، ينضم مارسيلو لزميله إيسكو الذي خضع لعملية استئصال الزائدة الدودية، ما سيحرمه من اللعب هو الآخر على مدار شهر.

وفي المقابل، استعاد مدرب الريال جولين لوبيتيجي ظهيره الأيمن داني كارفاخال الذي تعافى من جهد عضلي زائد، وشارك أمس في التمارين الجماعية للفريق.

المصدر: وكالات