سميث يسقط غروفز بالقاضية ويتوّج بكأس محمد علي (فيديو)

انتزع البريطاني كالم سميث لقب السوبر العالمي للملاكمة لفئة الوزن المتوسط بفوزه بالضربة القاضية على مواطنه جورج غروفز في النزال الذي وقع بينهما أمس في مدينة جدة على "كأس محمد علي".

وأنهى سميث البالغ 28 عاما النزال في الجولة السابعة من أصل 12، ليحقق فوزه الـ25 في 25 نزالا خاضها في مسيرته الاحترافية بينها 18 بالضربة القاضية، ويلحق بغروفز صاحب الـ30 عاما خسارته الرابعة في 32 نزالا.

وتسلم سميث كأس السوبر العالمي من رشيدة محمد علي، ابنة الملاكم الأسطوري الراحل وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، وانتزع من غروفز لقب السوبر للوزن المتوسط عن منظمة رابطة الملاكمة العالمية، علما أنه يحمل أيضا اللقب الماسي للمجلس العالمي للملاكمة.

وقال سميث بعد فوزه: "انتظرت هذا النزال لوقت طويل جدا. هذا الفوز يعني لي كل شي. لست شخصا يظهر الكثير من المشاعر ويمكنكم أن تروا اليوم حصيلة عملي طوال حياتي".

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وحسب المنظمين، كان النزال الذي أقيم في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية أول منافسة احترافية في الملاكمة تقام في المملكة، ويأتي ضمن سلسلة من الأحداث الرياضية التي بدأت السعودية في إقامتها في الأشهر الماضية، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وفي إطار "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان.

ووقعت السعودية ممثلة بالهيئة، سلسلة اتفاقيات في الأشهر الماضية لاستضافة بطولات دولية مثل منافسات المصارعة الأمريكية ومنافسات الرياضات الإلكترونية، ومن المقرر أن تستضيف العام المقبل نهائي كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم.

المصدر: أ ف ب