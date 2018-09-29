بالفيديو.. رونالدو يرد على تهمة الاغتصاب

نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خلال بث مباشر في إنستغرام، التقارير الصحفية الأخيرة التي تحدثت عن اغتصابه سيدة أمريكية وإجبارها على السكوت بعد تهديدها.

وقال رونالدو في البث المباشر:" هذا افتراء، هي تبحث عن الشهرة من خلال استخدام اسمي".

Cristiano Ronaldo has a message for all this people who created Fake News about him not being happy for Modric. He congratulates Modric for ‘The Best’ award & says Salah’s goal was a ‘good goal’. #CR7pic.twitter.com/9Tmh0E0H5U — R1+⭕️ (@R1Finesse) September 28, 2018

وحسب وكالة رويترز سيرفع محامو رونالدو قضية على مجلة دير شبيغل الألمانية بعد أن نشرت تفاصيل نقلا عن سيدة أمريكية تدعى كاثرين مايوركا تبلغ 34 عاما تتهم النجم البرتغالي باغتصابها ليلة 12 يونيو عام 2009 داخل أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

Yeah I don't know about these allegations...she sure looks like she's having fun, but who knows. This would be terrible & sooo disappointing @Cristiano! #Ronaldohttps://t.co/1tgzFq95WB — ONE LOVE 💜 (@prpwpro) September 29, 2018

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وتحدثت كاثرين للمجلة لأول مرة منذ 9 سنوات، حيث كشفت عن تهديد رونالدو لها إذا ما تحدثت لوسائل الإعلام عن تلك الواقعة، ودفع لها مبلغ 375 ألف دولار مقابل السكوت.

ووفقا للأسبوعية الألمانية التي سبقت الجميع بالكشف عن تفاصيل ليلة الاغتصاب المزعومة، فإن كاثرين قررت رفع دعوى قضائية ضد رونالدو، تتهمه للمرة الأولى باغتصابها.

المصدر: لينتا رو