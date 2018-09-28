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موناكو يواصل نتائجه السلبية ويخسر من سانت إتيان

الرياضة

موناكو يواصل نتائجه السلبية ويخسر من سانت إتيان
twitter@ASSEofficiel
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واصل موناكو نتائجه السلبية في بطولة الدوري الفرنسي، بعدما تلقى هزيمته الرابعة في البطولة هذا الموسم إثر خسارته 0-2 أمام مضيفه سانت إيتيان الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة للمسابقة.

ويدين سانت إتيان بالفضل في هذا الفوز للنجم التونسي وهبي الخزري الذي تقمص دور البطولة في المباراة بإحرازه الهدفين في (د. 41 و54).

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد موناكو ( وصيف الموسم الماضي وبطل 2017) الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي، عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، فيما ارتفع رصيد سانت إتيان، الذي حافظ على انتفاضته بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي، إلى 15 نقطة في المركز الثاني "مؤقتا" لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

المصدر: وكالات

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