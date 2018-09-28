تعادل مثير بين إسبانيول ورايو فايكانو في "الليغا"

فرض التعادل الإيجابي نفسه، على لقاء إسبانيول مع مضيفه رايو فايكانو 2-2، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بادر راؤول دي توماس بالتسجيل لفايكانو، في (د.6)، لكن إسبانيول رد بهدفين عبر بورخا إجليسياس وإيستيبان جرانيرو، في (د.19 و45)، وفي الشوط الثاني أحرز جايل كاكوتا هدف التعادل لفايكانو في (د.48 من ركلة جزاء).

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فايكانو إلى 5 نقاط، في المركز السابع عشر مؤقتا، لحين انتهاء مباريات المرحلة، وما زالت لديه مباراة "مؤجلة"، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الخامس.

المصدر: وكالات