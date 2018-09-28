الدوري الألماني.. بايرن يتجرع خسارته الأولى على يد هيرتا برلين

تلقى بايرن ميونيخ صفعة في بطولة الدوري الألماني بهزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم، 0-2 أمام مضيفه هيرتا برلين، الجمعة، في المرحلة السادسة.

أحرز فيداد إيبيسيفيتش في (د.23 من ركلة جزاء) وأوندريج دودا في (د.44) هدفي هيرتا برلين.

وفشل بايرن بعد ثلاثة تعادلات متتالية في استعادة تفوقه على ممثل العاصمة الذي لم يذق طعم الفوز على العملاق البافاري منذ أن تغلب عليه 2-1 في 14 فبراير 2009 في العاصمة، قبل أن يخسر بعدها المواجهات الـ11 التالية.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد بايرن، الذي فشل في تحقيق أي فوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، عقب تعادله 1-1 مع أوغسبورغ في المرحلة الماضية، عند 13 نقطة، ولكنه ظل في الصدارة مؤقتا بفارق هدفين فقط أمام هيرتا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وباتت الفرصة مواتية أمام بوروسيا دورتموند أو فيردر بريمن، صاحبي المركزين الثالث والرابع برصيد 11 نقطة، لاعتلاء الصدارة حال فوزهما على مضيفيهما بايرليفركوزن وشتوتغارت على الترتيب يوم السبت في المرحلة ذاتها.

المصدر: وكالات