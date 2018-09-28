الدوري السوري.. الساحل يسقط الوحدة في ميدانه وتشرين يحسم ديربي اللاذقية

واصل نادي الساحل القادم من مدينة طرطوس انطلاقته المثيرة في الموسم الحالي، وفاز على مضيفه الوحدة الدمشقي 1-0، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

ونجح عبد القادر غريب في التسجيل للساحل (الوافد الجديد) من تسديدة قوية في (د.75)، ليرفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط، ليتقاسم الصدارة مع نادي تشرين الذي فاز على غريمه نادي حطين 1-0 في ديربي مدينة اللاذقية، بهدف رامي لايقة في (د.76).

في المقابل، بقي الوحدة من دون نقاط بعد هزيمته الثانية ليحتل المركز الثاني عشر، بينما تلقى حطين خسارته الأولى ليتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثامن.

وفي الجولة ذاتها، فاز الاتحاد على ضيفه النواعير 2-0، وتعادل الجيش مع الوثبة 2-2، وفاز الطليعة على حرفيي حلب 2-1، وتعادل المجد مع الشرطة 0-0، وفاز جبلة على مضيفه الكرامة 2-1.

المصدر: وكالات