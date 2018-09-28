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تركي آل الشيخ يوقف لقاء الزمالك والقادسية!

الرياضة

تركي آل الشيخ يوقف لقاء الزمالك والقادسية!
Reuters
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أوقف رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ مواجهة الزمالك مع مستضيفه القادسية الكويتي في البطولة العربية بسبب عدم دخول الوفد الرسمي للزمالك إلى المقصورة الرئيسية للمباراة.

وتوقفت المباراة التي تجري أحداثها، ضمن مباريات إياب الدور الـ32 في (د.7)، لمدة 10 دقائق، قبل أن تستكمل أحداثها مع بداية (د.18).

ورفض آل الشيخ الذي يشغل رئيس هيئة الرياضة السعودية، استكمال المبارة حتى يدخل الوفد الرسمي بنادي الزمالك إلى المكان المخصص له في المقصورة الرئيسية من الاستاد، بحسب معلق قنوات "أبو ظبي".

المصدر: ADSportsTV

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