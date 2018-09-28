تركي آل الشيخ يوقف لقاء الزمالك والقادسية!

أوقف رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ مواجهة الزمالك مع مستضيفه القادسية الكويتي في البطولة العربية بسبب عدم دخول الوفد الرسمي للزمالك إلى المقصورة الرئيسية للمباراة.

وتوقفت المباراة التي تجري أحداثها، ضمن مباريات إياب الدور الـ32 في (د.7)، لمدة 10 دقائق، قبل أن تستكمل أحداثها مع بداية (د.18).

الحكم الأردني يوقف المباراة بأوامر من رئيس الاتحاد العربي حتى دخول الوفد المصري إلى مكانه لحضور المباراة#القادسية_الزمالك#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/3b326OfkuH — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 28, 2018

ورفض آل الشيخ الذي يشغل رئيس هيئة الرياضة السعودية، استكمال المبارة حتى يدخل الوفد الرسمي بنادي الزمالك إلى المكان المخصص له في المقصورة الرئيسية من الاستاد، بحسب معلق قنوات "أبو ظبي".

المصدر: ADSportsTV