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تسيسكا موسكو يعود من أورينبورغ بالنقاط الثلاث

الرياضة

تسيسكا موسكو يعود من أورينبورغ بالنقاط الثلاث
Sputnik Михаил Докудовский
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تغلب تسيسكا موسكو على مضيفه أورينبورغ بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من الدوري الروسي لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة فيودر تشالوف نجم الجيش الأحمر في الدقيقة 32 من عمر اللقاء من ركلة جزاء.

وبهذا الهدف رفع تشالوف رصيده في صدارة هدافي الدوري الروسي إلى 7 أهداف.

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 كما رفع تسيسكا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أورينبورغ عند 11 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الروسي.

المصدر: RT

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