تسيسكا موسكو يعود من أورينبورغ بالنقاط الثلاث

تغلب تسيسكا موسكو على مضيفه أورينبورغ بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من الدوري الروسي لكرة القدم.

Всё! В тяжёлом матче одерживаем важную победу в Оренбурге! 💪💪💪 #ОренбургЦСКАpic.twitter.com/TVHFxIgonD — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 28, 2018

وسجل الهدف الوحيد في المباراة فيودر تشالوف نجم الجيش الأحمر في الدقيقة 32 من عمر اللقاء من ركلة جزاء.

وبهذا الهدف رفع تشالوف رصيده في صدارة هدافي الدوري الروسي إلى 7 أهداف.

Удар Фёдора с точки. 7-й гол лучшего бомбардира РПЛ в этом сезоне! #ОренбургЦСКАpic.twitter.com/agrl6IF8ZE — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 28, 2018

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كما رفع تسيسكا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أورينبورغ عند 11 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الروسي.

المصدر: RT