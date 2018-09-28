مورينيو يحذر بوغبا!

حذر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الفرنسي بول بوغبا، بقوله إنه لا يوجد لاعب أكبر من مانشستر يونايتد، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه سيشارك في المباراة ضد وست هام يونايتد غدا السبت.

يأتي ذلك بعد أيام من توتر إضافي في العلاقة بين الطرفين، شهدت إعلان مورينيو أن بوغبا المتوج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب بلاده، لم يعد "القائد الثاني" للفريق (أي أنه لن يحمل شارة القيادة كما قام بذلك أكثر من مرة منذ مطلع الموسم الحالي).

وفي مؤتمر صحفي الجمعة عشية مباراة وست هام، قال مورينيو: " بوغبا لاعب مثله مثل غيره، لا يوجد لاعب أكبر من النادي"، مضيفا: "مانشستر يونايتد أكبر من أي شخص، ويتعين علي الدفاع عن ذلك".

وأضاف: "إذا كنت سعيدا بالعمل الذي يقوم به، فسيلعب، أما في حال العكس، فلن يلعب"، متابعا "أنا سعيد من العمل الذي قام به هذا الأسبوع لأنه تدرب بشكل جيد (...) الفريق في حاجة إلى لاعبين جيدين، لاعبين يملكون شخصية وهو يتحلى بهذه الصفات وسيلعب غدا".

وردا على أسئلة الصحفيين حول العلاقة بينه وبين بوغبا رفض مورينيو الخوض في التفاصيل، وأبدى امتعاضه من نشر شريط التمرين.

وقال: "هي علاقة جيدة، لاعب ومدرب (...) لا يمكنني أن أقول لكم" الحديث الذي دار بينهما خلال التمرين، مضيفا "ما حصل يحصل تقريبا في كل حصة تدريبية، فأنا أقوم بالحديث إلى اللاعبين مرات عدة".

وعن أسباب سحب شارة القيادة، أجاب مورينيو: "لقد شرحت بالتفاصيل الأسباب إلى الأشخاص المعنيين وهم أفراد الفريق ولا سيما بوغبا، وبالتالي فإن هؤلاء يعرفون أسباب القرار الذي اتخذته أنا والجهاز الفني".

المصدر: أ ف ب