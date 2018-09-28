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الألماني فيتيل الأسرع في التجربة الأولى لسباق فورمولا1 الروسي

الرياضة

الألماني فيتيل الأسرع في التجربة الأولى لسباق فورمولا1 الروسي
Reuters
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حقق الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري أسرع زمن، في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الروسي المقرر، الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وأنهى السائق الألماني أسرع لفة على حلبة سوتشي البالغ طولها 5848 مترا، في زمن قدره دقيقة و34.488 ثانية متفوقا على ماكس فرستابن سائق رد بول الذي جاء خلف فيتل بفارق 0.050 ثانية فيما حل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام في المركز الثالث بزمن دقيقة و34.818 ثانية.

ويعلق فيتيل، آمال عريضة على السباق الروسي من أجل استعادة توازنه، والدخول من جديد في إطار المنافسة بقوة مع البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، على لقب بطولة العالم.

ويتصدر هاميلتون، الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم بفارق 40 نقطة أمام غريمه فيتيل، قبل 6 سباقات متبقية من بطولة العالم.

ويخوض هاميلتون، السباق الروسي بثقة عالية، بعد أن حقق فريق مرسيدس الفوز بجميع النسخ الأربع الماضية من السباق، وقد فاز به هاميلتون في 2014، و2015.

المصدر: وكالات

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