دورة ووهان.. الإصابة تجمد حلم وانغ كيانغ عند نصف النهائي

انتكس حلم الصينية وانغ كيانغ بتحقيق نتيجة طيبة في دورة ووهان الدولية للتنس في بلادها، بعد انسحابها الجمعة من نصف النهائي أمام الإستونية آنيت كونتافييت التي كانت متقدمة بـ6-2 و2-1.

وأصبحت المصنفة أولى في الصين والتي حصلت على دعم جماهيري كبير، أول لاعبة محلية تبلغ ربع النهائي وأكملت طريقها الذي شهد إقصاءها التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة سابعة في الدور الثاني.

وتحركت وانغ (26 عاما) بحذر شديد قبل الشوط الأخير من المجموعة الأولى وحصلت على علاج طبي لقدميها قبل استئناف اللعب.

لكن اللاعبة التي حاولت حبس دموعها لم تنجح في خوض أكثر من ثلاثة أشواط في المجموعة الثانية قبل إعلان انسحابها.

وقالت اللاعبة الصينية: "أردت الصمود.. آملة في معجزة، لكن جسدي لم يمنحني المعجزة ومن المؤسف أنني لم أتمكن من الاستمرار".

Anett Kontaveit is through to the @wuhanopentennis final!



Heartbreaking for Wang Qiang, who retires from the match while 6-2, 2-1 down.#WuhanOpenpic.twitter.com/erc4hS6tua — WTA (@WTA) September 28, 2018

وتخوض الصينية المولودة في مدينة تيانجين أفضل موسم لها حيث أحرزت أول لقبين في مسيرتها في دورات المحترفات وكانت على ملاعب بلادها في جيانغ تشي (250 نقطة) في يوليو، وغوانغجو (280 نقطة) الأسبوع الماضي.

وترى وانغ مثلها الأعلى في مواطنتها نا لي الفائزة بلقبين كبيرين في رولان غاروس (2011) وأستراليا المفتوحة (2014) قبل أن تعتزل في ذلك العام.

وبانسحاب وانغ كيانغ، بلغت كونتافييت (2018) أول نهائي في 2018 باحثة عن لقبها الثاني في مسيرتها.

وتأمل كونتافييت التي أقصت الأمريكية سلون ستيفنز المصنفة تاسعة عالميا عن الدور الأول في إنهاء موسمها بعلامة جيدة، إذ قالت: "منذ بداية الموسم كان هدفي الحلول بين أول 20 لاعبة. هذا أول نهائي لي هذه السنة.. إنه أمر مثير".

وتلتقي في النهائي الفائزة بين الأسترالية آشلي بارتي والبيلاروسية الشابة أرينا سابالينكا.

المصدر: أ ف ب