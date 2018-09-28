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برلسكوني يعود لكرة القدم ويشتري أحد الأندية الإيطالية

الرياضة

برلسكوني يعود لكرة القدم ويشتري أحد الأندية الإيطالية
Gettyimages.ru liewig christian
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عاد رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق ومالك نادي ميلان لأكثر من 30 عاما سيلفيو برلسكوني، إلى عالم كرة القدم من بوابة نادي مونزا أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

وأعلنت شركة "فينيفيست" القابضة التابعة لعائلة برلسكوني في بيان اليوم الجمعة أنها أنهت امتلاك 100% من حصص نادي مونزا 1912، مشيرة إلى تعيين أدريانو غالياني ذراع برلسكوني اليمنى في ميلان إداريا مفوضا للنادي الجديد.

وسيبقى الرئيس الحالي لمونزا نيكولا كولومبو في منصبه، وسيكون أحد أعضاء مجلس الإدارة مع كل من غالياني وباولو الشقيق الأصغر لسيلفيو برلسكوني.

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وترك برلسكوني كرة القدم في أبريل 2017 مع بيعه ميلان إلى مستثمرين صينيين لقاء أكثر من 700 مليون يورو. إلا أن النادي يعاني منذ ذلك الحين من مشكلات مالية ورياضية على حد سواء، وانتقلت ملكيته إلى صندوق الاستثمارات الأميركي "إيليوت".

وحقق ميلان في عهد برلسكوني بالفترة بين 1986و2017، نجاحات هائلة على الصعيد الرياضي أبرزها إحراز ثمانية ألقاب في الدوري الإيطالي، وخمسة في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أ ف ب

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