إبراهيموفيتش: محمد صلاح لا يستحق الفوز بجائزة بوشكاش "فيديو"

علق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيش، الذي يلعب في صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، على فوز المصري محمد صلاح بجائزة بوشكاش كأفضل هدف لعام 2018.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "لم يكن هذا أفضل هدف.. أعتقد أن كريستيانو رونالدو سجل هدفا جميلا".

وتابع المهاجم المخضرم: "لا أعلم من ترشح للجائزة وأنا لست مهتما بها لأن هدفي غير موجود من بين المرشحين. لقد كان هدفي ضد لوس أنجلوس يستحق الترشح، وربما سوف نرى هدفي الـ500 هناك العام المقبل"، في إشارة إلى هدفه الرائع في شباك تورنتو إف سي.

واختير هدف النجم المصري محمد صلاح، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام إيفرتون كأفضل هدف هذا العام.

المصدر: وكالات