ماني يخرج عن صمته بعد اتهامه بالأنانية وعدم التمرير لصلاح

نفى الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، عدم الانسجام بينه وبين ثنائي الهجوم في النادي، المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وقال ماني في تصريح نقلته صحيفة "ليفربول إيكو" اليوم: "في كرة القدم أمر طبيعي أن يقول الناس إنه يجب أن أمرر لأحد اللاعبين حتى لو سجلت أهدافا، سوف يبقى هذا الانتقاد دائما موجودا، ولكنني أتخذ القرار الأفضل لصالح الفريق، وأركز على ما أقوم به لمساعدة فريقي على الفوز بالمباريات".

"I'm always focused on what I am doing for my team to win games"



Sadio Mane speaks on on suggestions of disharmony between Liverpool's front three.https://t.co/vJ3L2wSJVT — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) September 28, 2018

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وأضاف: "على اللاعب دائما اتخاذ القرارات، وأحاول أن أتخذ القرار الأفضل للفريق، ولا أفكر في من سيسجل الهدف، لأن الفريق أكثر أهمية مني ومن أي لاعب، ولذلك أحتفل دائما بالتسجيل أو بصناعة الهدف".



وختم بالقول: "بالطبع أنا أحب زملائي وأتمنى أن يسجلوا الأهداف، ولكن مصلحة الفريق هي الهدف الأول".

وتعرض ماني للانتقادات في وقت سابق من هذا الشهر بعد اتهامه بالأنانية لعدم تمريره الكرة لزميله محمد صلاح في مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، حين فضل التمرير لزميله الغيني نابي كيتا، الذي أضاع الفرصة، وليس للنجم المصري الذي كان في موقع أفضل للتهديف.

المصدر: وكالات