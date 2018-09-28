روسيا تودع بطولة العالم للكرة الطائرة

ودع المنتخب الروسي منافسات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للرجال، المقامة حاليا في إيطاليا وبلغاريا، عقب خسارته أمام نظيره الأمريكي في الدور الثالث بثلاثة أشواط نظيفة.

وأنهى المنتخب الأمريكي اللقاء لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل لا شيء، بواقع 25-22 و25-23 و25-23.

The 3rd Round of the #FIVBMensWCH certainly gave us all the chills once again! USA 🇺🇸 is still unstoppable with an unbeaten record with a 3-0 win against Russia 🇷🇺. Later, USA 🇺🇸 vs Brazil 🇧🇷! Who comes first at the top of Pool I?! 🏐🏆 #VolleyballWCHs#Volleyballpic.twitter.com/bTLUPpXz5F — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 28, 2018

وبهذه الخسارة فشل المنتخب الروسي في بلوغ الدور نصف النهائي بعد أن خسر مباراته الأولى في الدور الثالث أمام حامل اللقب المنتخب البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، تفاصيلها: 25-20 و25-21 و22-25 و23-25 و12-15، بعد أن كان المنتخب الروسي متقدما بشوطين مقابل لا شيء.

Матч упущенных возможностей: обидное поражение сборной России от Бразилии на ЧМ



📷Самые яркие кадры встречи - в нашей фотоленте.https://t.co/ReWHa5V7PLpic.twitter.com/9Xd34MXzJb — Р-Спорт (@rsportru) September 27, 2018

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وتأهل المنتخبان البرازيلي والأمريكي إلى المربع الذهبي للبطولة، وستحدد مواجهتهما اليوم هوية متصدر المجموعة.

وفي المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات إيطاليا وصربيا وبولندا، لم تحسم بعد هوية المنتخبين المتأهلين إلى الدور قبل النهائي، وتتصدر بولندا المجموعة بفوز من مباراة واحدة، تليها صربيا بفوز وخسارة، ثم إيطاليا بخسارة من مباراة واحدة، وفي حال فوز إيطاليا على بولندا في مباراة اليوم فسيتم الاحتكام إلى فارق الأشواط بين المنتخبات الثلاثة لمعرفة صاحبي بطاقتي المربع الذهبي المتبقيتين.

المصدر: rsport.ria.ru