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روسيا تودع بطولة العالم للكرة الطائرة

الرياضة

روسيا تودع بطولة العالم للكرة الطائرة
Sputnik Владимир Песня
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ودع المنتخب الروسي منافسات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للرجال، المقامة حاليا في إيطاليا وبلغاريا، عقب خسارته أمام نظيره الأمريكي في الدور الثالث بثلاثة أشواط نظيفة.

وأنهى المنتخب الأمريكي اللقاء لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل لا شيء، بواقع 25-22 و25-23 و25-23.

وبهذه الخسارة فشل المنتخب الروسي في بلوغ الدور نصف النهائي بعد أن خسر مباراته الأولى في الدور الثالث أمام حامل اللقب المنتخب البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، تفاصيلها: 25-20 و25-21 و22-25 و23-25 و12-15، بعد أن كان المنتخب الروسي متقدما بشوطين مقابل لا شيء.

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وتأهل المنتخبان البرازيلي والأمريكي إلى المربع الذهبي للبطولة، وستحدد مواجهتهما اليوم هوية متصدر المجموعة.

وفي المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات إيطاليا وصربيا وبولندا، لم تحسم بعد هوية المنتخبين المتأهلين إلى الدور قبل النهائي، وتتصدر بولندا المجموعة بفوز من مباراة واحدة، تليها صربيا بفوز وخسارة، ثم إيطاليا بخسارة من مباراة واحدة، وفي حال فوز إيطاليا على بولندا في مباراة اليوم فسيتم الاحتكام إلى فارق الأشواط بين المنتخبات الثلاثة لمعرفة صاحبي بطاقتي المربع الذهبي المتبقيتين.

المصدر: rsport.ria.ru

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