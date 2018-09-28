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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعاقب الأهلي المصري

الرياضة

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعاقب الأهلي المصري
Gettyimages.ru Islam Safwat
صور من الأرشيف لجماهير الأهلي المصري
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فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عقوبة على الأهلي المصري، بسبب تجاوزات جماهيره خلال مباراة حوريا الغيني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت الماضي.

وشملت العقوبة، حرمان جماهير "المارد الأحمر" من حضور مباراتي الفريق القادمتين في دوري الأبطال مع إيقاف التنفيذ، على أن يتم تغليظ العقوبة إذا تكرر الموقف، بالإضافة لتغريم النادي بمبلغ 20 ألف دولار، بسبب توجيه الجماهير هتافات مسيئة ومعادية.

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وتستطيع جماهير الأهلي مؤازرة فريقها عندما سيستضيف وفاق سطيف الجزائري الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، ولكن إذا تكررت التجاوزات سيحظر على الجمهور التواجد في المباراتين التاليتين للنادي المصري العريق.

المصدر: وكالات

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