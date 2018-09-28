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سيرينا تغيب عن المشاركة في بطولة بكين للتنس

الرياضة

سيرينا تغيب عن المشاركة في بطولة بكين للتنس
Gettyimages.ru Julian Finney
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غاب اسم الأمريكية سيرينا وليامز عن قائمة المشاركات في بطولة الصين للتنس إحدى دورات البريمير الإلزامية، في ظل تقارير عن إنهاء موسمها بسبب أزمتها مع حكم نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز.

ولم يظهر اسم سيرينا أو شقيقتها الكبرى فينوس في لائحة الـ64 لاعبة المشاركات في بطولة بكين التي ستنطلق السبت القادم.

وتعرضت سيرينا البالغة 37 عاما لغرامة بقيمة 17 ألف دولار منتصف الشهر الجاري بسبب تهجمها على حكم مباراة نهائي بطولة أمريكا المفتوحة وتحطيمها لمضربها في المواجهة التي خسرتها أمام اليابانية ناومي أوساكا.

وشهدت المباراة النهائية لآخر البطولات الأربع الكبرى جدلا واسعا بين سيرينا والحكم، بدأ بعد إنذاره إياها على خلفية تلقي توجيهات من مدربها الجالس في المدرجات خلال المباراة، وصولا إلى تغريمها بنقطة بعد كسرها مضربها، وبعدها تغريمها بشوط كامل (منح لمنافستها) بعد وصفها الحكم بـ "لص" و"كذاب".

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وابتعدت سيرينا المصنفة الأولى على العالم سابقا، والمصنفة 16 عالميا في الوقت الحالي عن الملاعب العام الماضي لانجاب مولودتها الأولى.

وحققت هذا الموسم عودة قوية آملة في تحقيق لقبها الـ24 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت.

المصدر: أ ف ب

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