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الكرواتي بيليتش مدربا للاتحاد السعودي

الرياضة

الكرواتي بيليتش مدربا للاتحاد السعودي
Gettyimages.ru Shaun Botterill
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أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقدها مع الكرواتي سلافين بيليتش لتولي مهمة تدريب الفريق الأول بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وظهر رئيس الهيئة برفقة المدرب الكرواتي وبحضور فراس التركي عضو مجلس الإدارة في نيويورك مباركا للاتحاديين انضمام بيليتش لسدة الإدارة الفنية.

ويأتي التعاقد مع بيليتش مدربا لعميد الأندية السعودية خلفا للأرجنتيني رامون دياز المقال من منصبه عقب فشله في تحقيق أي انتصار مع الفريق في الجولات السابقة من الدوري السعودي.

وسبق لبيليتش أن أشرف على تدريب منتخب بلاده من 2006 إلى 2012، قبل أن يتولى تدريب أندية لوكوموتيف موسكو الروسي، وبشكتاش التركي ووست هام الإنجليزي.

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وكان بيليتش لاعبا في منتخب كرواتيا بين عامي 1994 و1998، شارك خلالها في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1996 وأحرز مع المنتخب المركز الثالث في مونديال فرنسا عام 1998.

المصدر: أ ف ب

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