الكرواتي بيليتش مدربا للاتحاد السعودي

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقدها مع الكرواتي سلافين بيليتش لتولي مهمة تدريب الفريق الأول بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وظهر رئيس الهيئة برفقة المدرب الكرواتي وبحضور فراس التركي عضو مجلس الإدارة في نيويورك مباركا للاتحاديين انضمام بيليتش لسدة الإدارة الفنية.

جمهور الاتحاد مبروك. pic.twitter.com/53v9LdDoW6 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 27, 2018

ويأتي التعاقد مع بيليتش مدربا لعميد الأندية السعودية خلفا للأرجنتيني رامون دياز المقال من منصبه عقب فشله في تحقيق أي انتصار مع الفريق في الجولات السابقة من الدوري السعودي.

📝📸 الكرواتي بيليتش مدرباً للفريق الكروي الأول pic.twitter.com/NI8xmhwqaH — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 27, 2018

وسبق لبيليتش أن أشرف على تدريب منتخب بلاده من 2006 إلى 2012، قبل أن يتولى تدريب أندية لوكوموتيف موسكو الروسي، وبشكتاش التركي ووست هام الإنجليزي.

مرحباً بك في معقل النمور .. pic.twitter.com/fLxhhDYyWS — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 27, 2018

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وكان بيليتش لاعبا في منتخب كرواتيا بين عامي 1994 و1998، شارك خلالها في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1996 وأحرز مع المنتخب المركز الثالث في مونديال فرنسا عام 1998.

المصدر: أ ف ب