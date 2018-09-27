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ميلان يسقط في فخ التعادل أمام إمبولي

الرياضة

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام إمبولي
twitter@EmpoliCalcio
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فرض فريق إمبولي التعادل على ضيفه ميلان بنتيجة 1-1، في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

تقدم الضيوف مبكرا عن طريق هدف عكسي، أحرزه اللاعب ليوناردو كابيزي في مرماه في(د.10). وأدرك التعادل لأصحاب الأرض فرانشيسكو كابوتو في (د.71 من ركلة جزاء). 

وبهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط، وتبقى له مباراة مؤجلة، مقابل 5 نقاط لإمبولي.

يذكر أن هذا التعادل هو الثالث على التوالي للميلان، بعد تعادله مع كالياري وأتلانتا.

المصدر: وكالات

 

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