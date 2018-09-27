ألافيس يخطف التعادل من خيتافي.. وبلد الوليد يتخطى ليفانتي
أفلت ديبورتيفو ألافيس من الهزيمة أمام ضيفه خيتافي وتعادل معه بنتيجة 1-1، اليوم الخميس، ضمن الجولة السادسة من "الليغا" والتي شهدت أيضا فوز بلد الوليد على ليفانتي بنتيجة 2-1.
تقدم خيتافي بهدف سجله إماث ندياي في(د.80)، لكن ألافيس رفض الهزيمة وخطف التعادل في الثواني الأخيرة، عن طريق جوناثان كاييري.
ورفع ألافيس رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، مقابل 8 نقاط لخيتافي في المركز العاشر.
FINAAAAAL en #Mendizorrotza 🏟.— Deportivo Alavés (@Alaves) September 27, 2018
¡El Glorioso sigue sumando! pic.twitter.com/E2fZA8ANSh
وتغلب بلد الوليد على ليفانتي، ليرفع الأول رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر، وتجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.
المصدر: وكالات