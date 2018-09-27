الأهلي والإسماعيلي إلى ثمن نهائي البطولة العربية

تأهل النادي الأهلي المصري إلى ثمن نهائي البطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال) إثر فوزه على مضيفه النجمة اللبناني 4-1، الخميس، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

أحرز رباعية الفريق الأحمر كل من اللاعب التونسي علي معلول في (د.25) ومؤمن زكريا في (د.35) ووليد سليمان في (د.63) ومحمد الشريف في (د.78). بينما أحرز هدف النجمة الوحيد حسن المحمد في (د.89).

وكذلك بلغ الإسماعيلي المصري الدور ذاته بعد الفوز على نظيره الكويت الكويتي بركلات الترجيح ، بنتيجة 4-2، على الرغم من الخسارة في الوقت الأصلي بهدفين نظيفين من الكويت.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى لمصلحة الإسماعيلي بنفس النتيجة.

وتمكن فريق "الدراويش" من حسم الصعود، بركلات الترجيح، بعد تألق حارسه عصام الحضري، والذي تصدى لركلتي جزاء، سددهما حمزة لحمر وشريدة الشريدة.

المصدر: وكالات