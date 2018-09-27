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فيديو.. عناق عبد الله بن زايد وتركي آل الشيخ مطمئنا على صحته

الرياضة

فيديو.. عناق عبد الله بن زايد وتركي آل الشيخ مطمئنا على صحته
Reuters Christian Hartmann
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زار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ في مكان إقامته في مدينة نيويورك الأمريكية للاطمئنان على صحته.

ويوجد الوزير الإماراتي في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بينما يوجد آل الشيخ في المدينة للعلاج.

المصدر: twitter/ADSportsTV

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