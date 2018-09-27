فيديو.. عناق عبد الله بن زايد وتركي آل الشيخ مطمئنا على صحته
Reuters Christian Hartmann
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زار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ في مكان إقامته في مدينة نيويورك الأمريكية للاطمئنان على صحته.
لقطة أشقاء.. #عبدالله_بن_زايد يطمئن على صحة تركي آل الشيخ..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 27 сентября 2018 г.
صورة تعكس عمق العلاقة والمحبة الكبيرة التي تربط أبناء البلدين #السعودية_الإمارات#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضيةpic.twitter.com/lG5BoAYwk1
ويوجد الوزير الإماراتي في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بينما يوجد آل الشيخ في المدينة للعلاج.
المصدر: twitter/ADSportsTV
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