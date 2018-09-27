البطولة العربية.. اشتباكات بالأيدي بين الإسماعيلي والكويتي (فيديو)

وقع اشتباك أثناء مباراة الإسماعيلى والكويت الكويتي في البطولة العربية بين الأجهزة الفنية للفريقين بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة التي تجري حاليا، بحسب مراسل قناة أبو ظبي.

وقال مراسل القناة: "نشبت اشتباكات قوية بالأيدي مع نهاية الشوط الأول بين الجهازين الفني لناديي الكويت والإسماعيلي".

وتابع: "كذلك وقعت اشتباكات مع حكم المباراة. الأمور اشتعلت بين الجهازين وتطورت إلى الاشتباكات بالأيدي".

مراسلنا ينقل لنا أجواء مشاجرة في ملعب مباراة الكويت والإسماعيلي

الكويت الكويتي يتقدم بهدف نظيف على الإسماعيلي المصري

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين على النجمة#الكويت_الاسماعيلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/GYwiFwm9RC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 27, 2018

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الكويت الكويتي بهدف نظيف على حساب الإسماعيلي في منافسات الدور الـ32 في البطولة العربية .

المصدر: twitter@@ADSportsTV