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البطولة العربية.. اشتباكات بالأيدي بين الإسماعيلي والكويتي (فيديو)

الرياضة

البطولة العربية.. اشتباكات بالأيدي بين الإسماعيلي والكويتي (فيديو)
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وقع اشتباك أثناء مباراة الإسماعيلى والكويت الكويتي في البطولة العربية بين الأجهزة الفنية للفريقين بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة التي تجري حاليا، بحسب مراسل قناة أبو ظبي.

وقال مراسل القناة: "نشبت اشتباكات قوية بالأيدي مع نهاية الشوط الأول بين الجهازين الفني لناديي الكويت والإسماعيلي".

وتابع: "كذلك وقعت اشتباكات مع حكم المباراة. الأمور اشتعلت بين الجهازين وتطورت إلى الاشتباكات بالأيدي".

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الكويت الكويتي بهدف نظيف على حساب الإسماعيلي في منافسات الدور الـ32 في البطولة العربية .

المصدر: twitter@@ADSportsTV

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