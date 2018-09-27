منذ 1361 يوما.. برشلونة وريال مدريد يخسران في نفس اليوم

شهدت الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم هزيمة اثنين من أفضل الفرق في العالم في نفس اليوم فقد سقط كل من برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، في حدث لم يتكرر منذ 1361 يوما.

وفجر ليغانيس مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق فوز تاريخي على ضيفه برشلونة المتصدر وحامل اللقب 2-1 وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم الأربعاء على الملعب البلدي "دي بوتاركي" في مدريد.

ورفض ريال مدريد هدية جاره ليغانيس ومني بخسارة مذلة أمام مضيفه إشبيلية بثلاثية نظيفة.

ورغم الخسارة، فقد بقي الغريمان التقليديان في الصدارة مع أفضلية فارق الأهداف للنادي الكتالوني، بيد أنهما مهددان بشراكة ديبورتيفو ألافيس الذي يملك فرصة اللحاق بهما في حال فوزه على ضيفه خيتافي اليوم الخميس في ختام المرحلة.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أنه لأول مرة منذ 1361 يوم، يخسر ريال مدريد وبرشلونة في نفس اليوم ، وآخر مرة حدث ذلك كان في الـ4 من شهر يناير 2015، حين خسر ريال مدريد 1-2 أمام فالنسيا، وبرشلونة أمام ريال سوسيداد 0-1.

المصدر: وكالات