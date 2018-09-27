بطرسبورغ تستضيف بطولة العالم للهوكي عام 2023

صرح نائب رئيس الاتحاد الروسي لهوكي الجليد رومان روتينبيرغ أن مدينة سان بطرسبورغ الروسية ستستضيف بطولة العالم للهوكي عام 2023.

وقال روتينبيرغ بأن اتحادات هوكي الجليد في كل من روسيا والتشيك والسويد اتفقت خلال المؤتمر نصف السنوي للاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF) الذي يعقد في مالطا، على أن تستضيف بطرسبورغ البطولة عام 2023 والتشيك عام 2024 والسويد 2025.

📅Доставайте свои ежедневники и открывайте их на развороте май' 2023. Планируем поездку в Санкт-Петербург, это официально: https://t.co/w9aMyiXihvpic.twitter.com/Heg9rVf7H6 — Хоккей России (@russiahockey) 27 сентября 2018 г.

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وأكد روتينبيرغ أن الإعلان الرسمي عن الدول المستضيفة للبطولات الثلاث سيتم خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لهوكي الجليد والذي سيعقد في مايو القادم في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وستكون بطولة العالم للهوكي 2023 هي الثامنة التي تستضيفها روسيا بعد أعوام 1957 و1973 و1979 و1986 و2000 و2007 و2016.

المصدر: تاس+fhr.ru