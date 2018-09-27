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رسميا...الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة رونالدو

الرياضة

رسميا...الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة رونالدو
Reuters
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أعلن الاتحاد الأوروبي أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس تلقى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام فالنسيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان النجم المخضرم (33 عاما) المنتقل من ريال مدريد الإسباني قد طرد في الشوط الأول من مواجهة مضيفه فالنسيا الإسباني الأسبوع الماضي (فاز بها فريقه 2-0) بعد احتكاك مع الكولومبي خيسون موريو، وكان يواجه خطر مضاعفة العقوبة، لكنه سيغيب فقط عن مباراة يونغ بويز السويسري الأسبوع المقبل في الجولة الثانية.

ويغيب رونالدو، الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، عن مباراة فريقه المقبلة بالبطولة أمام يونغ بويز السويسري المقررة في 2 أكتوبر، ولكنه سيكون قادرا على السفر لمواجهة فريقه القديم مانشستر يونايتد بعدها بثلاثة أسابيع.

المصدر: وكالات

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